Tpi.it - Francesco Spano: “Quel contratto a mio marito non c’entra con le mie dimissioni, hanno fatto di me una macchietta”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “C’è stato un attacco alla mia vita privata e alle mie scelte”. Cosìmotiva la sua decisione di dimettersi da capo di gabinetto del ministro della Cultura Alessandro Giuli.ne parla oggi, venerdì 25 ottobre, in due interviste concesse ai quotidiani La Repubblica e La Stampa. “Prima ancora della nomina – lamenta – era già partito un processo di discredito personale e professionale che è andato ben oltre il legittimo diritto di critica delle scelte altrui”. “Mi sono dimesso – spiega – perché non era più possibile lavorare in questo contesto. Sono finito in un tritacarne politico ingiusto e ingiustificato”. La nomina di– rimasto in carica appena dieci giorni – è stata avversata fin da subito da una parte della destra.