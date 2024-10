Festa Cinema di Roma, Lo Cascio e Pandolfi tornano con ‘The Bad Guy’ e “danno i voti” a Stefano Accorsi (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non bisogna avere aspettative portano spesso delusioni e rammarico. Meglio essere neutrali. Qualunque cosa pensate sarà sicuramente un’altra cosa”. Bocche cucite alla Festa del Cinema di Roma per Mimmo Lo Cascio e Claudia Pandolfi, protagonisti della seconda stagione di ‘The Bad Guy‘, (la dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, su Prime video) presentata oggi all’Auditorium Parco della Musica. I due attori non hanno voluto anticipare nulla ma avvisano: “Quando abbiamo letto la sceneggiatura abbiamo capito che già dalla prima puntata accadono cinquanta cose una meglio dell’altra, aspettate di vedere la serie e sarete ricompensati. La seconda stagione sarà più centrata sulla parte intimista e introspettiva dei singoli personaggi, elemento che qualche novità sicuramente la regalerà. Lapresse.it - Festa Cinema di Roma, Lo Cascio e Pandolfi tornano con ‘The Bad Guy’ e “danno i voti” a Stefano Accorsi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Non bisogna avere aspettative portano spesso delusioni e rammarico. Meglio essere neutrali. Qualunque cosa pensate sarà sicuramente un’altra cosa”. Bocche cucite alladeldiper Mimmo Loe Claudia, protagonisti della seconda stagione diBad Guy‘, (la dark comedy diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, su Prime video) presentata oggi all’Auditorium Parco della Musica. I due attori non hanno voluto anticipare nulla ma avvisano: “Quando abbiamo letto la sceneggiatura abbiamo capito che già dalla prima puntata accadono cinquanta cose una meglio dell’altra, aspettate di vedere la serie e sarete ricompensati. La seconda stagione sarà più centrata sulla parte intimista e introspettiva dei singoli personaggi, elemento che qualche novità sicuramente la regalerà.

