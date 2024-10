Sport.quotidiano.net - Europa League, Baroni: "Contento per la squadra che ha preparato ed eseguito bene la gara"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Enschede (Paesi Bassi), 24 ottobre 2024 – Con un gol per tempo, la Lazio liquida 2-0 gli olandesi del Twente e cala il tris di successi in, restando così in vetta alla classifica a punteggio pieno. L’espulsione dopo appena 11’ del portiere Unterstall per fallo su Dia ha subito alzato il coefficiente di difficoltà per gli olandesi che, finiti in inferiorità numerica, si sono trovati a dover innalzare il livello di attenzione in difesa. Dal canto suo, però, la Lazio ha faticato e non poco a pungere e ha dovuto attendere il 35’ per sbloccare la situazione grazie a Pedro, bravo a capitalizzare appieno il cross dal fondo di Vecino. Gigot, Pellegrini e Marusic hanno quindi cercato senza successo di arrotondare il risultato prima dell’intervallo. A inizio ripresa, poi, anche Pellegrini è arrivato in un paio di occasioni non lontano dal gol.