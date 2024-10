Euro stabile in avvio di giornata a 10818 dollari

Euro stabile in avvio di giornata a 1,0818 dollari (Di venerdì 25 ottobre 2024) Euro stabile in avvio di giornata sui mercati internazionali. La moneta unica Europea passa di mano a 1,0818 sul dollaro (+0,09%) e a quota 164,35 sullo yen (+0,03%). Quotidiano.net - Euro stabile in avvio di giornata a 1,0818 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024)indisui mercati internazionali. La moneta unicapea passa di mano a 1,0818 sul dollaro (+0,09%) e a quota 164,35 sullo yen (+0,03%).

L'euro è stabile in avvio a 1 - 0789 dollari - Euro stabile in avvio di contrattazioni: la moneta unica è scambiata a 1,0789 dollari in rialzo marginale dello +0.06%. In calo l'euro-yen a quota 164,37 (-0,19%). (Quotidiano.net)

Nel 2024 il mercato europeo dell’auto è stabile - ma Stellantis vende il 5 - 9% di vetture in meno. E settembre è stato un mese horror : -27 - 1% - Il mercato è stabile, quello italiano addirittura cresce ma Stellantis è in crisi nera. Le immatricolazioni di nuove autovetture nell’Unione Europea nei primi 9 mesi del 2024 restano in linea con quelle dello stesso periodo del 2023 (8 milioni di ... (Ilfattoquotidiano.it)

L'euro è stabile sul dollaro - a quota 1 - 0841 - L'euro è stabile sul dollaro trattato a quota 1,0841 in rialzo dello 0,09%. L'euro-yen è a 162,49 (-0,13%). (Quotidiano.net)