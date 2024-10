Economia mondiale in chiaroscuro, investitori attendisti (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I dati Pmi (Purchasing Managers’ Index) con le intenzioni d’acquisto dei direttori delle aziende, evidenziano un quadro contrastante, con l’Eurozona che segna una marginale contrazione e gli Stati Uniti che invece proseguono la crescita. L’attività del settore privato nell’Eurozona è rimasta in territorio negativo per il secondo mese consecutivo. L’indice si è posizionato ad ottobre su 49,7, sostanzialmente in linea con 49.6 di settembre mentre la produzione manifatturiera si è attestata a 45,5 punti contro i 44,9 di settembre. Tuttavia, la flessione nel settore manifatturiero ha mostrato segnali di attenuazione. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso l’Hamburg Commercial Bank, ha commentato che l’Eurozona è “in fase di stallo”, con una situazione di marginale contrazione che si riflette in una crescita modesta del settore dei servizi. Unlimitednews.it - Economia mondiale in chiaroscuro, investitori attendisti Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – I dati Pmi (Purchasing Managers’ Index) con le intenzioni d’acquisto dei direttori delle aziende, evidenziano un quadro contrastante, con l’Eurozona che segna una marginale contrazione e gli Stati Uniti che invece proseguono la crescita. L’attività del settore privato nell’Eurozona è rimasta in territorio negativo per il secondo mese consecutivo. L’indice si è posizionato ad ottobre su 49,7, sostanzialmente in linea con 49.6 di settembre mentre la produzione manifatturiera si è attestata a 45,5 punti contro i 44,9 di settembre. Tuttavia, la flessione nel settore manifatturiero ha mostrato segnali di attenuazione. Cyrus de la Rubia, Chief Economist presso l’Hamburg Commercial Bank, ha commentato che l’Eurozona è “in fase di stallo”, con una situazione di marginale contrazione che si riflette in una crescita modesta del settore dei servizi.

