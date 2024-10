Lanazione.it - Discarica di 2.500 tonnellate di scarti edili nell’area protetta di Monferrato: sei indagati

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prato, 25 ottobre 2024 - Sono sei gliper unaabusiva a cielo aperto realizzata a Montemurlo, sul versante pratese dell’Appennino tosco emiliano. Trasportavano, rifiuti di demolizione e costruzione, e li depositavano in un tratto di bosco molto scosceso,di, lungo via di Javello. I reati contestati sono diversi: quello di deturpamento di bellezze naturali, quello di aver realizzato laviolando le norme degli strumenti urbanistici, e anche la violazione del vincolo idraulico, visto che è stato ostruito l’impluvio del fosso di Strigliana, di cui sono stati alterati anche lo stato e la forma degli argini. E non è stato neanche messo in sicurezza il versante dove è stata realizzata la, come invece prescrive l’ordinanza sindacale.