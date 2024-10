Ilrestodelcarlino.it - Confartigianato, energie rinnovabili in primo piano

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Comunità energetichein primi, lunedì scorso, nel convegno organizzato daEmilia-Romagna nell’ambito delle iniziative per la Settimana per l’energia e la sostenibilità. Chiamati a confrontarsi allo Zanhotel di via Boldrini dal padrone di casa, il presidente Davide Servedei, c’erano Letizia Zavatti, funzionaria dell’Area energia, economia verde Regione Emilia-Romagna, Marco Costa dell’Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile Daniela Pedduzza, presidente diCesena che ha portato l’esempio della Cer che la sua associazione ha costituito in Romagna. Moderava Cristina Degliesposti, giornalista de il Resto del Carlino.