Cinque Stelle, Conte "massacra" ancora Grillo: "È una questione marginale…"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Giuseppechiude il capitolonel Movimento 5. Al festival CasaCorriere a Napoli, l’ex premier chiarisce la situazione: «Il contratto con Beppeè in scadenza e non sarà rinnovato», spiega, definendo “marginale” la questione con il fondatore. Per, il pagamento ariguarda solo i servizi di comunicazione, non il ruolo di garante: «Non esistendo più servizi di questo tipo, viene meno anche la ragione di questa spesa, che paghiamo con i soldi dei militanti e quindi devono essere amministrati con la massima cura, non possiamo buttarli».Leggi anche: Sondaggi, Meloni paga il flop del “Modello Albania”. La Lega si risveglia, il Pd rosicchia centesimi “È una questione marginale, non intacca il ruolo di garante”, deciso, non lascia spazio a dubbi.