Donnaup.it - Chi si trucca è più intelligente! A sostenerlo è la scienza!

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Alzi la mano chi di voi siquotidianamente o meno? Parliamo di un vezzo tutto femminile, un espediente per sentirsi più attraenti, ordinate e curate. Gesti accorti, guidati da un automatismo consolidato negli anni, muovono i pennelli per sottolineare il nostro sguardo, accendere le labbra, enfatizzare gli zigomi: un’occhiata allo specchio e ci scappa un sorriso, fiere e orgogliose come sempre siamo quando miglioriamo il nostro aspetto. Ma ferme tutte! Non si tratta di pura vanità, c’è ben altro dietro a questa abitudine che ci contraddistingue. Pronte a scoprirne di più? Via! Chi siè più! Il make up non è un gioco da ragazze, o meglio, con il passare del tempo e l’esperienza assume i connotati di uno studio di se stesse, di un’analisi di pregi e difetti, di una ricerca dell’immagine migliore di noi da presentare.