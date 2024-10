Centri di recupero delle tartarughe marine: nasce l'asse Berlino-Torre Guaceto (Di venerdì 25 ottobre 2024) Organizzazione di campi di volontariato, residenze artistiche per la sensibilizzazione, raccolte fondi. Sono questi alcuni degli obbiettivi del protocollo d’intesa che lega la onlus tedesca illuseum.org e il Consorzio di Torre Guaceto per il sostegno del centro recupero tartarughe marine Brindisireport.it - Centri di recupero delle tartarughe marine: nasce l'asse Berlino-Torre Guaceto Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Organizzazione di campi di volontariato, residenze artistiche per la sensibilizzazione, raccolte fondi. Sono questi alcuni degli obbiettivi del protocollo d’intesa che lega la onlus tedesca illuseum.org e il Consorzio diper il sostegno del centro

