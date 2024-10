Casi di Covid in calo, 8.660 in 7 giorni e cresce la variante Xec (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCalano i contagi da Covid-19 in Italia. Nella settimana dal 17 al 23 ottobre si registrano 8.660 nuovi Casi rispetto ai 11.433 della rilevazione precedente mentre i decessi sono 116 a fronte di 117. Il maggior numero di nuovi Casi è stato registrato in Lombardia (2.693), Veneto (1.206), Piemonte (998) e Lazio (928). Mentre continua la corsa della variante Xec. E’ quanto emerge dal bollettino aggiornato e dal monitoraggio settimanale a cura del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità .     Nell’ultima settimana sono stati effettuati 89.792 tamponi, in calo rispetto ai 94.880 della precedente rilevazione, e scende anche il tasso di positività , da 12% a 9,6%. L’indice di trasmissibilità (Rt) basato sui Casi con ricovero ospedaliero, al 15 ottobre è pari a 0,84 rispetto a 1,06 del 9 ottobre. Anteprima24.it - Casi di Covid in calo, 8.660 in 7 giorni e cresce la variante Xec Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCalano i contagi da-19 in Italia. Nella settimana dal 17 al 23 ottobre si registrano 8.660 nuovirispetto ai 11.433 della rilevazione precedente mentre i decessi sono 116 a fronte di 117. Il maggior numero di nuoviè stato registrato in Lombardia (2.693), Veneto (1.206), Piemonte (998) e Lazio (928). Mentre continua la corsa dellaXec. E’ quanto emerge dal bollettino aggiornato e dal monitoraggio settimanale a cura del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità .     Nell’ultima settimana sono stati effettuati 89.792 tamponi, inrispetto ai 94.880 della precedente rilevazione, e scende anche il tasso di positività , da 12% a 9,6%. L’indice di trasmissibilità (Rt) basato suicon ricovero ospedaliero, al 15 ottobre è pari a 0,84 rispetto a 1,06 del 9 ottobre.

