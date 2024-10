Candido Montini, il 17enne confessa omicidio e rapina (Di venerdì 25 ottobre 2024) Garzeno (Como), 25 ottobre 2024 – Ha ammesso di aver rapinato e ucciso Candido Montini il ragazzo di 17 anni accusato dell’accoltellamento mortale del 24 ottobre nella frazione di Catasco di Garzeno, nel Comasco. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida del fermo all'ipm Cesare Beccaria di Milano. Il gip del Tribunale dei minori di Milano ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. Ilgiorno.it - Candido Montini, il 17enne confessa omicidio e rapina Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Garzeno (Como), 25 ottobre 2024 – Ha ammesso di averto e uccisoil ragazzo di 17 anni accusato dell’accoltellamento mortale del 24 ottobre nella frazione di Catasco di Garzeno, nel Comasco. La confessione è arrivata durante l'udienza di convalida del fermo all'ipm Cesare Beccaria di Milano. Il gip del Tribunale dei minori di Milano ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere.

