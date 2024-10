Bologna-Milan rinviata, è ufficiale: quando si può giocare il recupero con il calendario intasato (Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna-Milan non si gioca domani, sabato 26 ottobre alle 18, la partita è stata rinviata. Data del possibile recupero: mercoledì 18 o mercoledì 5 febbraio. Fanpage.it - Bologna-Milan rinviata, è ufficiale: quando si può giocare il recupero con il calendario intasato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)non si gioca domani, sabato 26 ottobre alle 18, la partita è stata. Data del possibile: mercoledì 18 o mercoledì 5 febbraio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna-Milan - rinviata a febbraio (Theo Hernandez e Reijnders non giocano contro il Napoli) - Bologna-Milan è stata rinviata, si giocherà nel mese di febbario. Quindi Theo Hernandez e Reijnders salteranno la partita con il Napoli, dove sconteranno la squalifica che avrebbero dovuto scontare domani al Dall’Ara. L'articolo Bologna-Milan, ... (Ilnapolista.it)

Maltempo - Bologna-Milan rinviata : non si giocherà sabato - (Adnkronos) – Bologna-Milan non si disputerà sabato alle 18. La gara valida per la nona giornata di Serie A è stata rinviata per allerta meteo. Il sindaco di Bologna dopo aver sentito il questore e il prefetto ha firmato un'ordinanza con cui ordina ... (Webmagazine24.it)

Maltempo - Bologna si prepara : scuole chiuse e rinviata la partita di sabato con il Milan - Nemmeno una settimana fa Bologna si è ritrovata sott’acqua. Adesso torna la paura nel capoluogo emiliano e in vista delle nuove piogge domani le scuole in città di ogni ordine e grado saranno chiuse. Non solo, con l’allerta arancione per l’Emilia ... (Open.online)

Bologna-Milan rinviata - protestano i rossoneri : “Campionato falsato” - Il rinvio di Bologna-Milan disposto dal sindaco Lepore accende il dibattito e tra i rossoneri c’è chi parla di campionato falsato Partita rinviata. Il sindaco Lepore ha firmato l’ordinanza con la quale dispone il rinvio di Bologna-Milan, gara ... (Calciomercato.it)