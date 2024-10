Auto a gpl prende fuoco mentre è in marcia, i vigili del fuoco evitano l’esplosione (Di venerdì 25 ottobre 2024) Provvidenziale intervento dei vigili del fuoco di Amelia lungo la strada statale Amerina nei pressi di Alviano. Gli uomini del 115 sono stati allertati da un Automobilista che, percorrendo la statale, si è fermato non appena ha notato uscire un denso fumo nero dal vano motore della sua Audi Ternitoday.it - Auto a gpl prende fuoco mentre è in marcia, i vigili del fuoco evitano l’esplosione Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Provvidenziale intervento deideldi Amelia lungo la strada statale Amerina nei pressi di Alviano. Gli uomini del 115 sono stati allertati da unmobilista che, percorrendo la statale, si è fermato non appena ha notato uscire un denso fumo nero dal vano motore della sua Audi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blackout a Gravina - gli apparecchi 'salvavita' restano senza elettricità : vigili del fuoco in soccorso di un 35enne - Un improvviso blackout interrompe il funzionamento degli apparecchi sanitari fondamentali per un 35enne, affetto da gravi patologie. Così, in soccorso del giovane uomo, arrivano i vigili del fuoco, che un grosso gruppo elettrogeno forniscono ... (Baritoday.it)

Camion in fiamme in una stazione di servizio - Vigili del fuoco in azione a Gioia del Colle - Le squadre dei Vigili del fuoco sono state impegnate, questa mattina intorno alle 5.30 a Gioia del Colle, nello spegnimento di un autotreno in fiamme. Giunti sul posto, i Vigli del Fuoco hanno verificato l'estrema pericolosità dell'incendio: il ... (Baritoday.it)

Mucca precipita in una scarpata : i vigili del fuoco la recuperano con l'elicottero - Curioso salvataggio giovedì 24 ottobre 2024 a Bavastrelli, frazione del Comune di Propata nella Città Metropolitana di Genova. Una zona che fa parte del parco naturale regionale dell'Antola. I vigili del fuoco del distaccamento Mario ... (Genovatoday.it)

Incidente in autostrada - auto ribaltata sull’A11. Arrivano i vigili del fuoco - Montecatini Terme, 24 ottobre 2024 – Incidente stradale nella serata di oggi, 24 ottobre, lungo l’A11 all’altezza Montecatini Terme in direzione mare. Una donna al volante, per cause da accertare, ha perso il controllo e si è ribaltata sulla sede ... (Lanazione.it)