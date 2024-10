Acer Chromebook Plus 514, presentato il nuovo dispositivo con design elegante (Di venerdì 25 ottobre 2024) Acer Chromebook Plus 514 (CB514-4H/T) è un dispositivo performante, compatto e robusto, che offre agli utenti la possibilità di sfruttare appieno le capacità avanzate dell’intelligenza artificiale proprie di ChromeOS. Dotato di un processore Intel Core i3 e di 8 GB di RAM LPDDR5, Acer Chromebook Plus 514 garantisce prestazioni reattive e multitasking efficiente, sia che si tratti di eseguire app integrate alimentate dall’IA – come Documenti Google e Foto – che di guardare i programmi preferiti in Full HD su uno schermo 1080p, o di realizzare video con LumaFusion. Con i recenti aggiornamenti di ChromeOS, sono state implementate nuove funzionalità, tra cui: Aiutami a leggere: con Gemini, Aiutami a Leggere riassume il contenuto scritto e include anche domande di follow-up. Traduzione dal vivo: abilita i sottotitoli tradotti dall’IA di Google per audio e video. Game-experience.it - Acer Chromebook Plus 514, presentato il nuovo dispositivo con design elegante Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)514 (CB514-4H/T) è unperformante, compatto e robusto, che offre agli utenti la possibilità di sfruttare appieno le capacità avanzate dell’intelligenza artificiale proprie di ChromeOS. Dotato di un processore Intel Core i3 e di 8 GB di RAM LPDDR5,514 garantisce prestazioni reattive e multitasking efficiente, sia che si tratti di eseguire app integrate alimentate dall’IA – come Documenti Google e Foto – che di guardare i programmi preferiti in Full HD su uno schermo 1080p, o di realizzare video con LumaFusion. Con i recenti aggiornamenti di ChromeOS, sono state implementate nuove funzionalità, tra cui: Aiutami a leggere: con Gemini, Aiutami a Leggere riassume il contenuto scritto e include anche domande di follow-up. Traduzione dal vivo: abilita i sottotitoli tradotti dall’IA di Google per audio e video.

