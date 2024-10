«Accadde davvero a Bergamo», viaggio nel tempo e un quiz con tanti premi (Di venerdì 25 ottobre 2024) PER I LETTORI. Dal 4 novembre sull’edizione cartacea e sul sito de L’Eco di Bergamo la nuova rubrica dedicata alle storie curiose del passato, tra personaggi, spettacoli e imprese sportive. È abbinata a «quiz Eco»: sette domande per vincere buoni spesa a Le Due Torri Shopping Center, ecco come giocare. Ecodibergamo.it - «Accadde davvero a Bergamo», viaggio nel tempo e un quiz con tanti premi Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) PER I LETTORI. Dal 4 novembre sull’edizione cartacea e sul sito de L’Eco dila nuova rubrica dedicata alle storie curiose del passato, tra personaggi, spettacoli e imprese sportive. È abbinata a «Eco»: sette domande per vincere buoni spesa a Le Due Torri Shopping Center, ecco come giocare.

