Ilrestodelcarlino.it - Abusi tra le pareti domestiche: “Ha violentato la nipotina”. Nonno ultraottantenne nei guai

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ravenna, 25 ottobre 2024 – Il peggiore degli scenari domestici per una bimba: essere abusata dalquando i genitori la affidano a lui. È questo, secondo l’accusa, che era accaduto tante volte a una bambina di appena 5 anni. Il- un ultra-ottantenne ravennate difeso dall’avvocato Davide Baiocchi - si è ritrovato ieri mattina davanti al gup Corrado Schiaretti e al pm Stefano Stargiotti per rispondere di violenza sessuale pluriaggravata. La madre, sia in proprio che come responsabile della piccola, si è costituita parte civile con gli avvocati Eleonora Raggi e Giovanni Scudellari. Udienze aggiornate a fine gennaio per perfezionare nel frattempo l’accordo di risarcimento proposto dall’imputato.