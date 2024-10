Seul, invio soldati nordcoreani in Russia una provocazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il dispiegamento di soldati della Corea del Nord in Russia è una "provocazione" e Seul "non resterà a guardare". Lo afferma il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol. "La Corea del Sud non resterà inattiva di fronte a questo", ha dichiarato Yoon dopo un colloquio con il suo omologo polacco Andrzej Duda, in visita in Corea del Sud. I due leader ritengono che questo dispiegamento sia "una provocazione che minaccia la sicurezza globale oltre la penisola coreana e l'Europa", ha aggiunto Yoon. Quotidiano.net - Seul, invio soldati nordcoreani in Russia una provocazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il dispiegamento didella Corea del Nord inè una "" e"non resterà a guardare". Lo afferma il presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol. "La Corea del Sud non resterà inattiva di fronte a questo", ha dichiarato Yoon dopo un colloquio con il suo omologo polacco Andrzej Duda, in visita in Corea del Sud. I due leader ritengono che questo dispiegamento sia "unache minaccia la sicurezza globale oltre la penisola coreana e l'Europa", ha aggiunto Yoon.

