Ricerca, Mastandrea (Incyte Italia): "Attrarre capitali e premiare nostri talenti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Oggi siamo qui al secondo Forum Incyte sulla Ricerca per declinare il valore della Ricerca in due direttrici: capacità di Attrarre investimenti e capitali esteri in Italia per generare valore economico e dare un'opportunità ai pazienti che hanno bisogno di nuove soluzioni terapeutiche per aree nelle quali permangono bisogni insoddisfatti; formare, far crescere

Ricerca - Mastandrea (Incyte Italia) : "Attrarre capitali e premiare nostri talenti" - Pertanto, non è solo una questione economica. . Tuttavia, occorre evitare che i giovani ricercatori lascino l'Italia per lavorare all'estero. Bisogna dare delle prospettive di crescita per i giovani che vadano nella direzione di premiare l'innovazione e il talento", conclude. Quindi è necessario creare un ambiente più accogliente e premiante per l'innovazione e che valorizzi anche il talento. (Liberoquotidiano.it)

Farmaceutica - a Roma il 2° Forum Incyte sulla ricerca - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – Puntare sulla ricerca come volano strategico di competitività per l'Italia e per l'Europa, assicurare l'attrazione di capitali economici e investimenti, strutturando una strategia volta a supportare chi fa ricerca, garantire la capacità di formare, trattenere e attrarre i talenti della comunità scientifica del futuro. (Webmagazine24.it)

Incyte : investimenti e innovazione nella ricerca biomedica in Europa e Italia - Facebook WhatsApp Twitter Incyte, una delle principali aziende farmaceutiche impegnate nella ricerca biomedica, focalizza i suoi sforzi nello sviluppo di soluzioni terapeutiche innovative e accessibili per i pazienti. Ultimo aggiornamento il 24 Ottobre 2024 da Sofia Greco Facebook WhatsApp Twitter . (Gaeta.it)