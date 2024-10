Pnrr, 33 milioni di euro e 46 progetti per le scuole: il piano della Provincia per gli interventi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fornire istruzioni e supporto per la corretta rendicontazione e monitoraggio degli interventi Pnrr, al fine di rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti in primis dalla normativa europea e declinati successivamente da norme e circolari a livello nazionale: questo l’obiettivo con Latinatoday.it - Pnrr, 33 milioni di euro e 46 progetti per le scuole: il piano della Provincia per gli interventi Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Fornire istruzioni e supporto per la corretta rendicontazione e monitoraggio degli, al fine di rispettare vincoli, principi, criteri e scadenze stabiliti in primis dalla normativapea e declinati successivamente da norme e circolari a livello nazionale: questo l’obiettivo con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sviluppo economico - al lavoro per realizzare opere infrastrutturali e interventi Pnrr - . “Cosi come il presidente Marsilio ha lavorato per attrarre oltre 50 milioni di euro in favore della Regione Abruzzo al tempo della Zes regionale, così oggi, pur nella consapevolezza della competenza esclusiva della struttura centrale della Zes Unica sulla realizzazione delle opere, si è al lavoro. (Chietitoday.it)

Ia : a Napoli la General Conference di Fair - punto su interventi in ambito Pnrr - Alberto Barachini e l?Amministratore Delegato di Ansa Stefano De Alessandri. A metà del percorso triennale del progetto, Fair riunisce la sua comunità scientifica per un evento scientifico e di disseminazione che vuole raccontare i risultati di ricerca del partenariato alla società civile, al mondo delle aziende e dei professionisti, agli studenti”. (Calcioweb.eu)

Con le nuove direttive del Pnrr a rischio i progetti di accoglienza - In provincia di Foggia 9 Comuni protestano contro il governo per il taglio dei fondi al progetto sul superamento dei ghetti per i migranti ... (rainews.it)

Pnrr, 35 opere in Liguria “attenzionate” Rischio stop nell’inferno della burocrazia - Il ministero ha chiesto ai comuni di completare le pratiche ma per Anci la normativa e la modulistica non aiutano. Tursi: “Noi tranquilli”. Nell’elenco dei ... (genova.repubblica.it)

Cold Ironing, Portoferraio sempre in pole position: i tempi del progetto - PORTOFERRAIO. Dalle parole ai fatti il passo è breve nei progetti finanziati dal Pnrr per l’elettrificazione delle banchine e Portoferraio potrebbe essere davvero tra i primi scali marittimi italiani ... (msn.com)