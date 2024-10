Parthenope di Paolo Sorrentino, la recensione del film (Di giovedì 24 ottobre 2024) «È stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco»: il nuovo film di Paolo Sorrentino è una «grande bellezza» sull'essere giovani in chiave femminile. La recensione Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «È stato meraviglioso essere ragazzi. È durato poco»: il nuovodiè una «grande bellezza» sull'essere giovani in chiave femminile. La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tutti i film di Paolo Sorrentino dal peggiore al migliore - L’uomo in più (2001) Toni Servillo in una scena de L’uomo in più – © Key FilmsDue personaggi: il primo, un calciatore all’apice della sua carriera. Il film (Gran premio della giuria a Cannes) che ha consacrato definitivamente il regista partenopeo agli occhi di tutti e che segna sia uno spartiacque all’interno della stessa filmografia sorrentiniana (esiste un Sorrentino pre e post Il divo), sia un punto di rottura nella concezione del biopic in Italia. (Screenworld.it)

Parthenope - finalmente al cinema il film sublime e spericolato di Paolo Sorrentino - Dopo le anteprime "notturne" di poche settimane fa, arriva finalmente nei cinema di tutta Italia distribuito da PiperFilm Parthenope, il nuovo, bellissimo film del regista napoletano, fonte inesauribile di stupore e commozione. Ce lo racconta, nuovamente, Federico Gironi. (Comingsoon.it)

Dove è stato girato Parthenope : tutti i luoghi del nuovo film di Paolo Sorrentino - Dove è stato girato Parthenope? Ecco tutte le location del nuovo film di Paolo Sorrentino, dai vicoli di Spaccanapoli alle ville private nel cuore di Posillipo.Continua a leggere . (Fanpage.it)