Omicidio 15enne a Napoli, la lettera della prof di Emanuele: "Abbiamo perso tutti" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Anche una delle professoresse di Emanuele Tufano si unisce al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del 15enne, ucciso durante una sparatoria al corso Umberto a Napoli la scorsa notte. La docente ha voluto esprimere il suo cordoglio in un post pubblico, riprendendo la notizia e condividendo il proprio dolore. "Oggi è una brutta

15enne ucciso a Napoli - Manfredi : “Bambini con la pistola è fenomeno che fa rabbrividire” - Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine di un’iniziativa all’Università Federico II, ha commentato l’uccisione del 15enne incensurato avvenuta nel corso della notte in centro a Napoli. . Questo ci fa riflettere, non è possibile che oggi le espressioni camorristiche siano nelle mani di ragazzini di 15 anni. (Lapresse.it)

Sparatoria tra minorenni a Napoli - ucciso un 15enne - È il contesto in cui è stato ucciso un quindicenne questa mattina tra l'1. Tufano probabilmente stava scappando, ma è morto. Uno solo, alle spalle. AGI - Un conflitto con armi da fuoco tra ragazzi minorenni. Sono stati esplosi almeno dieci colpi e un proiettile ha raggiunto Emanuele Tufano, 15 anni. (Agi.it)

Ragazzo ucciso a Napoli - Nappi (Lega) : non è normale che un 15enne giri per strada di notte - Nappi (Lega): “a Napoli e nel resto della regione non investono come dovrebbero in welfare, in assistenza e in progetti educativi” “Non è normale che un ragazzo di 15 anni giri alle due di notte per le strade di Napoli! È chiaro che esiste un problema serio relativo ai minori e alle famiglie che non controllano i propri figli, ma è su questo fronte che emergono le chiare responsabilità delle istituzioni locali, che a Napoli e nel resto della regione, non investono come dovrebbero in welfare, in assistenza, in progetti educativi. (Puntomagazine.it)