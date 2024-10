Napoli, sparatoria in centro: muore un 15enne incensurato. Aperta un’indagine (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella notte scorsa, in pieno centro a Napoli una sparatoria ha causato la morte di Emanuele Tufano, di 15 anni. Feriti altri due minorenni I cittadini napoletani che vivono in corso Umberto I all’angolo con via Carmeniello al Mercato, questa notte intorno alle 2 sono stati bruscamente svegliati prima da una serie di colpi di pistola e successivamente dalle sirene delle ambulanze e della polizia. Una sparatoria, infatti, ha determinato la morte di un 15enne incensurato, Emanuele Tufano: ecco cos’è success. sparatoria in centro a Napoli: muore un 15enne (cityrumors.it / ansafoto)Per il 15enne non c’è stato niente da fare e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che determinarne la morte. Cityrumors.it - Napoli, sparatoria in centro: muore un 15enne incensurato. Aperta un’indagine Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nella notte scorsa, in pienounaha causato la morte di Emanuele Tufano, di 15 anni. Feriti altri due minorenni I cittadini napoletani che vivono in corso Umberto I all’angolo con via Carmeniello al Mercato, questa notte intorno alle 2 sono stati bruscamente svegliati prima da una serie di colpi di pistola e successivamente dalle sirene delle ambulanze e della polizia. Una, infatti, ha determinato la morte di un, Emanuele Tufano: ecco cos’è success.inun(cityrumors.it / ansafoto)Per ilnon c’è stato niente da fare e, nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che determinarne la morte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - sparatoria in centro nella notte : muore ragazzo di 15 anni - altri due minorenni feriti - Stando alle prime ricostruzioni, sarebbero dodici i colpi d’arma da fuoco sparati. La vittima abitava nel rione Sanità ed era incensurato. Sul caso indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli, che posto sotto sequestro le telecamere di videosorveglianza della zona. Nella sparatoria sono rimasti feriti anche altri due minorenni, rispettivamente di 17 e 14 anni, entrambi ricoverati al Cto: il primo sarebbe stato colpito anche lui da un proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita, il secondo avrebbe riportato invece lievi escoriazioni, forse per una caduta. (Tpi.it)

Napoli - sparatoria in corso Umberto : Emanuele ucciso a 15 anni. Altri due feriti gravi - Due i feriti Emanuele, incensurato, sarebbe rimasto coinvolto in un conflitto a fuoco con altri giovanissimi. . Dramma questa a notte a Napoli, dove a Corso Umberto, in pieno centro, un 15enne del Rione Sanità, Emanuele Tufano, è morto nel corso di una sparatoria. Altri due feriti gravi sembra essere il primo su Teleclubitalia. (Teleclubitalia.it)

Sparatoria a Napoli - ucciso un 15enne e feriti altri due minori : è caccia all’uomo - La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. . he gli altri due feriti sarebbero minorenni e si trovano ora in ospedale in condizioni non gravi L'articolo Sparatoria a Napoli, ucciso. (Ildifforme.it)