Mister Movie | Tom Holland rivela che le riprese di Spider-Man 4 inizieranno la prossima estate

Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Tom Holland, il volto del celebre Peter Parker nel Marvel Cinematic Universe (MCU), ha recentemente rivelato che il quarto capitolo della saga di Spider-Man è in cantiere e che la produzione inizierà nell'estate del 2025. Durante una sua apparizione al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l'attore ha confermato la notizia rispondendo alla domanda di Fallon con un semplice ma elettrizzante: "Sta succedendo." Spider-Man 4: Le riprese inizieranno nell'estate 2025, conferma Tom Holland Holland ha spiegato che l'entusiasmo per il nuovo film è già altissimo, tanto che lui e Zendaya, sua fidanzata nella vita reale e interprete di MJ, hanno letto insieme la prima bozza della sceneggiatura. "È stato incredibile", ha dichiarato Holland.

