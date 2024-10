Maurizio Schillaci ricoverato in gravi condizioni di salute: il cugino Totò è malato di tubercolosi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maurizio Schillaci è ricoverato da alcune settimane in gravi condizioni all'Ospedale Civico di Palermo: all'ex giocatore di Palermo e Lazio e cugino di Totò è stata diagnosticata la tubercolosi. Malgrado le cure, le condizioni di salute restano critiche: anni di denutrizione e di vita in strada hanno lasciato il segno. Fanpage.it - Maurizio Schillaci ricoverato in gravi condizioni di salute: il cugino Totò è malato di tubercolosi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)da alcune settimane inall'Ospedale Civico di Palermo: all'ex giocatore di Palermo e Lazio ediè stata diagnosticata la. Malgrado le cure, ledirestano critiche: anni di denutrizione e di vita in strada hanno lasciato il segno.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Totò Schillaci : aggravate le condizioni dell’ex calciatore - Queste le parole della direzione sanitaria dell’azienda Civico di Cristina di Palermo. . I medici che lo curano avevano dapprima visto dei miglioramenti fino ad oggi quando le condizioni di Shillaci si sono tempestivamente peggiorate “Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatore Schillaci sono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentale delle funzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali. (Puntomagazine.it)

Totò Schillaci in condizioni gravi : l’ex idolo di Italia ’90 è sedato farmacologicamente - La famiglia, costantemente al fianco del campione, ha chiesto il massimo rispetto per la loro privacy in questo momento difficile. I tifosi e l’intero mondo del calcio restano con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di uno degli eroi indimenticabili delle Notti Magiche. (Velvetmag.it)

Totò Schillaci - improvviso peggioramento delle condizioni : è gravissimo - Il Corriere della Sera ha riportato il bollettino medico sulle condizioni critiche del calciatore. «In atto il paziente effettua anche terapie antidolorifiche, è sedato farmacologicamente ed è accudito in maniera continuativa dal personale medico e infermieristico e dai familiari». Si aggravano le condizioni di Totò Schillaci, l’eroe dell’Italia al Mondiale del 1990 ricoverato all’ospedale di Palermo per le conseguenze di un tumore. (Tvzap.it)