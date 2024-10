M5S, Conte licenzia Grillo e non gli rinnova il contratto da 300mila euro: “Fa controcomunicazione e sabotaggio”. La replica dello staff del garante: “Non ci risulta lo stop” (Di giovedì 24 ottobre 2024) M5S, Conte licenzia Grillo e non gli rinnova il contratto da 300mila euro Clamoroso scontro in casa M5s: il presidente del partito Giuseppe Conte, infatti, ha annunciato la sua decisione di non rinnovare il contratto da 300mila euro a Beppe Grillo, fondatore del Movimento. L’ex premier lo ha dichiarato nel nuovo libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova europa), in uscita il 30 ottobre per Mondadori – Rai Libri. Secondo Giuseppe Conte, Beppe Grillo è “responsabile di una controcomunicazione che fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”. Tpi.it - M5S, Conte licenzia Grillo e non gli rinnova il contratto da 300mila euro: “Fa controcomunicazione e sabotaggio”. La replica dello staff del garante: “Non ci risulta lo stop” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) M5S,e non gliildaClamoroso scontro in casa M5s: il presidente del partito Giuseppe, infatti, ha annunciato la sua decisione di nonre ildaa Beppe, fondatore del Movimento. L’ex premier lo ha dichiarato nel nuovo libro di Bruno Vespa, Hitler e Mussolini – L’idillio fatale che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuovapa), in uscita il 30 ottobre per Mondadori – Rai Libri. Secondo Giuseppe, Beppeè “responsabile di unache fa venire meno le ragioni di una collaborazione contrattuale”.

