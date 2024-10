Ilrestodelcarlino.it - Le contromosse di Acquaroli: "Faremo noi le verifiche"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Non abbiamo nulla da nascondere", ha rassicurato il presidente Francesco. Per tali motivi, ieri pomeriggio, ha annunciato in un video di aver richiesto al segretario regionale una Commissione per verificare il buon operato dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, in risposta a quella annunciata formalmente la mattina dal Pd, e al capo di Gabinetto di verificare l’effettivo utilizzo della sede, aperta ma apparsa senza dipendenti durante i sopralluoghi dei dem. Il governatore è intervenuto a margine di una riunione con i suoi per fare il punto della situazione sull’operato dell’Agenzia diretta fino a metà luglio da Marco Bruschini e oggi dalla dirigente facente funzione Stefania Bussoletti. "La trasparenza e la chiarezza sono fattori irrinunciabili e imprescindibili per noi – ha spiegato–.