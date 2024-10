La Rappresentante di Lista, domani fuori l’album Giorni felici, la tracklist (Di giovedì 24 ottobre 2024) Giorni felici è il nuovo album de La Rappresentante di Lista e sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici, ecco la tracklist Giorni felici, il nuovo album de La Rappresentante di Lista, sarà disponibile da domani venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica. .com - La Rappresentante di Lista, domani fuori l’album Giorni felici, la tracklist Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024)è il nuovo album de Ladie sarà disponibile dasu tutte le piattaforme digitali e negli store fisici, ecco la, il nuovo album de Ladi, sarà disponibile davenerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme digitali e negli store fisici per Woodworm/Numero Uno/Sony Music Italy. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina tornano con questo nuovo lavoro discografico, anticipato dai singoli Paradiso e La città addosso e proseguono il loro lavoro di costante ricerca musicale e tematica.

La Rappresentante di Lista: "In 'Giorni Felici' la nostra voglia di disobbedire" - Esce il 25 ottobre il nuovo lavoro di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, il loro quinto lavoro in studio. E su Sanremo non hanno dubbi: 'Abbiamo dato' ... (adnkronos.com)

La Rappresentante di Lista: "C’è un’industria che sforna merda" - 24 ott 2024 - Con "Giorni felici" il duo rivendica il proprio percorso, ma non si chiude in recinti. L'intervista. (rockol.it)

La Rappresentante di Lista presenta l'album Giorni Felici e lo racconta in tour - Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina continuano a scavare nell’emotività umana e a metterla in rapporto con l’altro e col mondo. Il tour debutta il 4 novembre a Trento. L'INTERVISTA ... (tg24.sky.it)

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA “GIORNI FELICI” - Il viaggio di “GIORNI FELICI” ha percorso tante tappe prima della pubblicazione, dall’incontro con il chitarrista Kit Conway a New York allo Studio 13 di Damon Albarn a Londra ... (corrierequotidiano.it)

