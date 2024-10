Ilrestodelcarlino.it - La giunta nel mirino tra biomasse e antenne

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle promesse amministrative devono far seguito i fatti ma soprattutto, dietro ognuna di esse, deve esserci la contezza che ci sia, effettivamente, la possibilità di metterla su carta prima dell’avvio dei lavori, portandola in Consiglio comunale. A Osimo il problema sta proprio qui: a oggi il consiglio comunale non è stato ancora convocato. Dovrà passarci, principalmente, la variazione di bilancio con l’intervento di somma urgenza per l’alluvione, aumentato di circa 30mila euro dai 650mila inizialmente stimati. Lo stabilisce la presa d’atto della revisione datata circa una settimana fa: ciò significa che, in teoria, il Comune da quel momento avrebbe 30 giorni per ripassare per tutti gli uffici e convocarlo. Una delle tante grane, oltre alla sentenza del Tar del 7 novembre.