La diga sul fiume del tempo (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata costruita settant’anni fa tra Zambia e Zimbabwe, e oggi rischia di crollare. È il simbolo dell’incapacità degli esseri umani d’immaginare il futuro. Leggi Internazionale.it - La diga sul fiume del tempo Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata costruita settant’anni fa tra Zambia e Zimbabwe, e oggi rischia di crollare. È il simbolo dell’incapacità degli esseri umani d’immaginare il futuro. Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Disastro a Boncellino - il fiume ostruito da una diga di alberi : si muove la Procura - Non a caso Traversara: il punto in assoluto più colpito dal disastro. “Ci siamo incrociati casualmente con il pm - ha sottolineato de Pascale -, gli ho augurato buon lavoro e basta”. Vedi la tenuta (o meno) delle opere realizzate dopo le ultime due alluvioni, quelle del maggio 2023 che avevano ancora una volta picchiato in modo particolare proprio su queste zone con otto vittime in totale. (Ilrestodelcarlino.it)

Tonnellate di rami e tronchi : diga di legname fa da tappo al fiume - detriti abbandonati dopo i lavori - Tutto materiale, sia pure in quantità ben più ridotta rispetto a Boncellino, che è già stato rimosso. Hanno operato tre mezzi meccanici, fra ruspe e ‘ragni’, che hanno depositato il materiale sulle sponde e la sommità degli argini da dove poi dovrà essere rimosso, indubbiamente non senza difficoltà. (Ilrestodelcarlino.it)