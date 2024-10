La crisi delle imprese di Monza e Brianza finisce al ministero: oltre 500 lavoratori a rischio (Di giovedì 24 ottobre 2024) In Brianza nel settore metalmeccanico 500 lavoratori rischiano, entro la fine dell’anno, di rimanere a casa. Una situazione molto critica già denunciata a luglio da Fiom Cgil e che adesso è finita anche sul tavolo del ministero delle imprese e del Made in Italy. Il futuro di Fimer (ma non Monzatoday.it - La crisi delle imprese di Monza e Brianza finisce al ministero: oltre 500 lavoratori a rischio Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Innel settore metalmeccanico 500rischiano, entro la fine dell’anno, di rimanere a casa. Una situazione molto critica già denunciata a luglio da Fiom Cgil e che adesso è finita anche sul tavolo dele del Made in Italy. Il futuro di Fimer (ma non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ambrogino delle Imprese - quali sono le 49 aziende di Monza e Brianza che hanno ricevuto il premio - Sono state 109 le aziende che domenica 29 settembre hanno ricevuto il Premio “Impresa e Lavoro” promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella prestigiosa location del Teatro alla Scala di Milano. E l’Ambrogino delle Imprese, la premiazione dedicata a imprese e... (Monzatoday.it)

"Impresa e Valore" : le due imprese di Monza e Brianza premiate - . . 109 imprese premiate, riconoscimenti ai lavoratori e prestigiose menzioni per 6 imprese che hanno saputo coniugare il valore economico con l'attenzione e la cura alla comunità. Sono state 109 le aziende che domenica 29 settembre hanno ricevuto il Premio “Impresa e Lavoro” promosso dalla Camera di. (Monzatoday.it)

Come stanno andando le imprese a Monza e in Brianza : i dati del secondo trimestre dell'anno - A Monza e in Brianza le imprese producono e fatturano di più. E’ pari a +0,8% la crescita dei volumi prodotti rispetto al secondo trimestre 2023 (+0,8%) a differenza del dato lombardo che invece è in negativo, con un calo dell’1,2%. In Brianza il segno più è riguarda anche i dati della... (Monzatoday.it)