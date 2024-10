Incidente a Torino Lingotto: scappa in monopattino, investe un uomo e poi si schianta contro un'auto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando ha visto i carabinieri, non essendo in regola sul territorio nazionale e sapendo di essere già noto a loro, ha inforcato il suo monopattino elettrico e ha tentato una fuga maldestra, travolgendo prima un uomo che passeggiava a piedi e poi andando a schiantarsi contro un'auto. È quanto Torinotoday.it - Incidente a Torino Lingotto: scappa in monopattino, investe un uomo e poi si schianta contro un'auto Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Quando ha visto i carabinieri, non essendo in regola sul territorio nazionale e sapendo di essere già noto a loro, ha inforcato il suoelettrico e ha tentato una fuga maldestra, travolgendo prima unche passeggiava a piedi e poi andando arsiun'. È quanto

