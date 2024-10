Laprimapagina.it - I vari metodi di etichettatura e i relativi vantaggi

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nell’industria attuale l’applicazione di etichette a livello industriale gioca un ruolo di cruciale importanza sia per garantire la tracciabilità di ciò che viene prodotto, sia per l’efficienza della produzione. In altre parole, senza un buon sistema di questo tipo, sarebbe impossibile produrre merci osservando iordinamenti legislativi e rispettando la domanda del mercato. Apporre l’etichetta su ciò che viene prodotto, infatti, è un vero e proprio obbligo di legge. Infine, è bene sapere che le etichette forniscono dati importanti anche per i produttori stessi, utili ad esempio per la gestione dei magazzini o per la rintracciabilità di ciò che viene prodotto su tutta la filiera di produzione.