Gustavo Gutierrez il padre ribelle della Teologia della Liberazione

Se ne è andato a Lima a 96 anni padre Gustavo Gutierrez, dominicano, letterale coniatore della Teología de la Liberación. Un'intellettuale a tutto tondo che aveva studiato medicina e filosofia

È morto padre Gustavo Gutiérrez - difensore dei poveri e teologo della liberazione - Alla base del suo pensiero l’opzione preferenziale per gli oppressi. The post È morto padre Gustavo Gutiérrez, difensore dei poveri e teologo della liberazione first appeared on TG2000. . E’ morto all’età di 96 anni padre Gustavo Gutierrez considerato il principale ispiratore della teologia della liberazione. (Tv2000.it)

Murió el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez - A los 96 años de edad falleció en Lima el sacerdote católico Gustavo Gutiérrez, prestigioso intelectual latinoamericano, filósofo y teólogo, a quien se le reconoce la “paternidad” de la llamada “teolo ... (pagina12.com.ar)

Gustavo Gutiérrez, 1928-2024 - Con todo, a lo largo de su vida, Gutierrez fue, a pesar de las críticas contra su persona, un activo defensor de los derechos humanos y sociales, un religioso orante y servicial; y un influyente ... (quadratin.com.mx)

