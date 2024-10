Grande Fratello, Maica Benedicto lascia la Casa: ecco quale sarebbe il vero motivo dell’uscita anticipata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Maica Benedicto, concorrente del Gran Hermano protagonista dell’interscambio tra Italia e Spagna, era atterrata a Roma per vivere con gli inquilini del Grande Fratello una bella esperienza della durata di una settimana. Di fatto la 25enne ha abbandonato la Casa ben prima del previsto. Proprio questa notte, orientativamente intorno alle 02:15, la ragazza è entrata nel confessionale senza più uscire, ponendo quindi fine alla propria breve avventura che, anziché terminare nel corso della puntata di lunedì, è durata soltanto due giorni. Ma cosa si cela dietro questa uscita improvvisa, senza preavviso e senza neanche concederle la possibilità di salutare gli altri concorrenti? Secondo il settimanale Chi si tratterebbe di motivi di salute incompatibili con la permanenza di Maica nella Casa. Isaechia.it - Grande Fratello, Maica Benedicto lascia la Casa: ecco quale sarebbe il vero motivo dell’uscita anticipata Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), concorrente del Gran Hermano protagonista dell’interscambio tra Italia e Spagna, era atterrata a Roma per vivere con gli inquilini deluna bella esperienza della durata di una settimana. Di fatto la 25enne ha abbandonato laben prima del previsto. Proprio questa notte, orientativamente intorno alle 02:15, la ragazza è entrata nel confessionale senza più uscire, ponendo quindi fine alla propria breve avventura che, anziché terminare nel corso della puntata di lunedì, è durata soltanto due giorni. Ma cosa si cela dietro questa uscita improvvisa, senza preavviso e senza neanche concederle la possibilità di salutare gli altri concorrenti? Secondo il settimanale Chi si tratterebbe di motivi di salute incompatibili con la permanenza dinella

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna : le ipotesi dei gieffini - I gieffini ignari hanno cominciato a fare delle ipotesi. Magari un’influencer?“. Mentre c’è chi pensa sia andata nel tugurio. “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori“, ha aggiunto Iago. Mentre sui profili social del programma è stato comunicato: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna“. (361magazine.com)

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello per tornare in Spagna : le ipotesi dei gieffini - “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa“, è questa l’ipotesi di Giglio. Tra gli altri, il pensiero di Luca Calvani, secondo lui si tratterebbe di una chef internazionale: “Ha cucinato benissimo, ha fatto una paella buonissima stasera e ha solo 25 anni, lei non è una che lavora in farmacia!“. (361magazine.com)

Maica Benedicto lascia di nascosto il Grande Fratello per tornare in Spagna : la reazione dei gieffini - La breve avventura di Maica Benedicto al Grande Fratello è già giunta al termine. Il ritorno della modella spagnola nel suo paese, cosa è successo? Maica era entrata nella casa più spiata d'Italia lo scorso lunedì, 21 ottobre, e si era presentata ai concorrenti come una nuova coinquilina. La concorrente spagnola è stata inghiottita dal Confessionale ed ha dovuto lasciare il reality show senza avere la possibilità di salutare i coinquilini. (Movieplayer.it)