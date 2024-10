Gisèle Pelicot: il gelato al lampone, le mogli che negano, i professori e i camionisti. Che cosa ci insegna il caso degli 83 stupratori (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Uno stupratore lo puoi trovare anche in famiglia, tra amici». La seconda testimonianza della donna francese vittima di uno stupro durato un decennio sta riscrivendo il modo in cui parliamo della violenza sulle donne Vanityfair.it - Gisèle Pelicot: il gelato al lampone, le mogli che negano, i professori e i camionisti. Che cosa ci insegna il caso degli 83 stupratori Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «Uno stupratore lo puoi trovare anche in famiglia, tra amici». La seconda testimonianza della donna francese vittima di uno stupro durato un decennio sta riscrivendo il modo in cui parliamo della violenza sulle donne

Gisèle Pelicot al marito in aula : “Come hai potuto farmi questo? Abbiamo 3 figli e 7 nipoti” - Volevo che tutte le donne vittime di violenze dicessero: ‘Se lei ce l’ha fatta, possiamo farlo anche noi’. “Come hai potuto tradirmi in questo modo?” ha chiesto. Pensavo che avrei finito i miei giorni con questo signore, oggi la mia vita è stata stravolta Per 4 anni mi sono preparata al processo e ancora non riesco a capire perché di tutto questo”. (Thesocialpost.it)