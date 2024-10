Gravidanzaonline.it - Gemelli, come risparmiare quando i neonati sono due o più: 7 strategie salva soldi

(Di giovedì 24 ottobre 2024)si moltiplicano i bambini ad aumentare nonsolo le gioie (e spesso le complicazioni!) ma in molti casi anche le spese. Quello che si chiedono molti genitori diè “”? Vediamo insieme qualche strategia per non far lievitare il budget familiare senza rinunciare alla qualità e con un occhio alla sostenibilità. Scegliete i prodotti di seconda mano Uno dei più efficaci modi per– che vale per tutti i genitori ma soprattutto per quelli dio multipli – è cercare prodotti usati ma in buone condizioni. Abbigliamento, passeggini, lettini e seggiolini auto posessere trovati a prezzi ridotti in negozi di seconda mano o online: questa è anche una strategia per ridimensionare i consumi attraverso il riutilizzo di prodotti in buone condizioni.