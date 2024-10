Fmi, auto, shock elettrico su paesi produttori europei pesa su Pil (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – Il passaggio all’auto elettrica, e il conseguente molto probabile aumento della quota di mercato delle vetture costruite in Cina produrrà un impatto visibile, ma diversificato, sui paesi produttori europei. Più ridotto per paesi come Germania, Francia e Italia, più ampio per paesi come Repubblica Ceca e Ungheria. In ogni caso l’impatto sarebbe più pesante se sui produttori cinesi venissero imposti dazi sempre più forti. E’ lo scenario previsto da una simulazione contenuta nel rapporto regionale sull’Europa presentato a Washington dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Gli obiettivi climatici dell’UE – si legge nel documento – includono una rapida transizione verso il settore dei veicoli elettrici (EV). Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Washington, 24 ott. (askanews) – Il passaggio all’elettrica, e il conseguente molto probabile aumento della quota di mercato delle vetture costruite in Cina produrrà un impatto visibile, ma diversificato, sui. Più ridotto percome Germania, Francia e Italia, più ampio percome Repubblica Ceca e Ungheria. In ogni caso l’impatto sarebbe piùnte se suicinesi venissero imposti dazi sempre più forti. E’ lo scenario previsto da una simulazione contenuta nel rapporto regionale sull’Europa presentato a Washington dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi). Gli obiettivi climatici dell’UE – si legge nel documento – includono una rapida transizione verso il settore dei veicoli elettrici (EV).

