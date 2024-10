Coppe Europeevincono Roma e Fiorentina

Coppe Europee,vincono Roma e Fiorentina (Di giovedì 24 ottobre 2024) 20.49 Prima vittoria della Roma nella 'nuova' Europa League. Nella terza giornata, all'Olimpico Dinamo Kiev battuta 1-0. Giallorossi a 4 punti. Il gol partita viene segnato da Dovbyk su rigore (23') per fallo di Mykhavo su Baldanzi.Chance degli ucraini con Tymchyk e Guerrero, gol annullato a Popov per fuorigioco. Nella ripresa, occasioni giallorosse di Pisilli e Shomurodov. In Conference League, seconda giornata, la Fiorentina passa a San Gallo 2-4. Reti viola di Martinez Quarta (50'), IIkoné (54' e 69') e Gosens (94'). Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 20.49 Prima vittoria dellanella 'nuova' Europa League. Nella terza giornata, all'Olimpico Dinamo Kiev battuta 1-0. Giallorossi a 4 punti. Il gol partita viene segnato da Dovbyk su rigore (23') per fallo di Mykhavo su Baldanzi.Chance degli ucraini con Tymchyk e Guerrero, gol annullato a Popov per fuorigioco. Nella ripresa, occasioni giallorosse di Pisilli e Shomurodov. In Conference League, seconda giornata, lapassa a San Gallo 2-4. Reti viola di Martinez Quarta (50'), IIkoné (54' e 69') e Gosens (94').

