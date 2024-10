Chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di Vienna? Attesa per l’avversario, tutti i precedenti a favore (Di giovedì 24 ottobre 2024) Matteo Berrettini ha messo in mostra il suo talento e la sua caratura agonistica, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in tre set e qualificandosi così ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul numero 15 del mondo con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove a questo punto il tabellone potrebbe sorridergli. Le previsioni della vigilia annunciavano un incrocio molto esigente con lo statunitense Tommy Paul, ma il numero 12 del ranking ATP è stato sconfitto dal suo connazionale Brandon Nakashima al primo turno e così si è aperto un interessante spiraglio per il giocatore romano. Oasport.it - Chi affronterà Matteo Berrettini ai quarti di Vienna? Attesa per l’avversario, tutti i precedenti a favore Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ha messo in mostra il suo talento e la sua caratura agonistica, sconfiggendo lo statunitense Frances Tiafoe in tre set e qualificandosi così aidi finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano è riuscito ad avere la meglio sul numero 15 del mondo con il punteggio di 6-3, 6-7(6), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale austriaca, dove a questo punto il tabellone potrebbe sorridergli. Le previsioni della vigilia annunciavano un incrocio molto esigente con lo statunitense Tommy Paul, ma il numero 12 del ranking ATP è stato sconfitto dal suo connazionale Brandon Nakashima al primo turno e così si è aperto un interessante spiraglio per il giocatore romano.

