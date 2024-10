Birmingham, tifosi del Bologna evacuati dall’aeroporto: allarme rientrato (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’aeroporto di Birmingham in Inghilterra è stato evacuato dopo la segnalazione di un “veicolo sospetto”. I passeggeri e il personale sono stati evacuati dallo scalo, ha reso noto la polizia. “Si tratta di una misura cautelativa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”, si precisa in un tweet. Presenti all’aeroporto anche alcuni tifosi del Bologna, che sono stati fatti rapidamente evacuare dalla struttura. I tifosi stavano rientrando in Italia dopo aver assistito alla partita contro l’Aston Villa, persa dai rossoblù 2-0. Birmingham, tifosi del Bologna evacuati dall’aeroporto: allarme rientrato seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano . .com - Birmingham, tifosi del Bologna evacuati dall’aeroporto: allarme rientrato Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’aeroporto diin Inghilterra è stato evacuato dopo la segnalazione di un “veicolo sospetto”. I passeggeri e il personale sono statidallo scalo, ha reso noto la polizia. “Si tratta di una misura cautelativa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale”, si precisa in un tweet. Presenti all’aeroporto anche alcunidel, che sono stati fatti rapidamente evacuare dalla struttura. Istavano rientrando in Italia dopo aver assistito alla partita contro l’Aston Villa, persa dai rossoblù 2-0.delseriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano .

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Birmingham - tifosi del Bologna evacuati dall’aeroporto : allarme rientrato - Presenti all'aeroporto anche alcuni […]. "Si tratta di una misura cautelativa per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale", si precisa in un tweet. (Adnkronos) – L'aeroporto di Birmingham in Inghilterra è stato evacuato dopo la segnalazione di un "veicolo sospetto". I passeggeri e il personale sono stati evacuati dallo scalo, ha reso noto la polizia. (Periodicodaily.com)

Bomb scare forces hundreds to evacuate Birmingham Airport as flights delayed for hours - Flights were delayed with at least one cancelled after Birmingham Airport was forced to shut down over a bomb scare ... (ca.news.yahoo.com)

Allarme bomba all'aeroporto di Birmingham, paura per i tifosi del Bologna, scalo riaperto dopo un'ora - Disavventura per i tifosi del Bologna che sono rimasti bloccati all'aeroporto di Birmingham dopo un allarme bomba: lo scalo ha riaperto ore dopo ... (notizie.virgilio.it)

Allarme bomba a Birmingham: evacuato aeroporto con tifosi del Bologna - Segnalato un “veicolo sospetto” presso l’aeroporto di Birmingham, Inghilterra, evacuato per ragioni di sicurezza. Allarme per una possibile bomba che avrebbe messo a repentaglio l’incolumità dei ... (strettoweb.com)