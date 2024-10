Antonella travolta dal suv con i due figli, un incidente devastante (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità italiana di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, con la morte di Antonella Ribisi, 39 anni, e dei suoi due figli, Gabriel e Alessio, rispettivamente di 6 e 3 anni. La famiglia è stata travolta da un suv mentre passeggiava su un marciapiede a Esslingen, una cittadina nei pressi di Stoccarda, in Germania. >> Dramma sulla strada, coinvolta un’intera famiglia: una vittima e tre feriti gravissimi Il violento impatto con il veicolo, un’Audi Q3 guidata da un uomo di 54 anni, non ha lasciato scampo alla donna e ai suoi due bambini, che sono deceduti sul colpo. L’automobilista è rimasto lievemente ferito e le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’incidente, verificando se fosse sotto l’influenza di alcol o droghe. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una tragica fatalità ha sconvolto la comunità italiana di Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, con la morte diRibisi, 39 anni, e dei suoi due, Gabriel e Alessio, rispettivamente di 6 e 3 anni. La famiglia è statada un suv mentre passeggiava su un marciapiede a Esslingen, una cittadina nei pressi di Stoccarda, in Germania. >> Dramma sulla strada, coinvolta un’intera famiglia: una vittima e tre feriti gravissimi Il violento impatto con il veicolo, un’Audi Q3 guidata da un uomo di 54 anni, non ha lasciato scampo alla donna e ai suoi due bambini, che sono deceduti sul colpo. L’automobilista è rimasto lievemente ferito e le autorità stanno indagando per chiarire le cause dell’, verificando se fosse sotto l’influenza di alcol o droghe.

