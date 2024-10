Antonella Ribisi e i due figli di 6 e 3 anni morti in un incidente in Germania, travolti e uccisi da un uv sul marciapiede (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una mamma e i suoi due figli, tutti italiani. Sono le tre vittime di un incidente avvenuto martedì pomerigio a Esslingen in Germania. A perdere la vita Antonella Ribisi, 39 anni, e i due Leggo.it - Antonella Ribisi e i due figli di 6 e 3 anni morti in un incidente in Germania, travolti e uccisi da un uv sul marciapiede Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una mamma e i suoi due, tutti italiani. Sono le tre vittime di unavvenuto martedì pomerigio a Esslingen in. A perdere la vita, 39, e i due

