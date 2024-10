Nerdpool.it - Tom Hardy parla del futuro di Spider-Man 4, apparirà Venom?

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star di: The Last Dance, Tomhato del suo ritorno come cattivo in-Man 4. Il tour promozionale per il nuovo film della Sony è volato e l’attore hato con The Associated Press del suonella Marvel. È stato ampiamente documentato che: The Last Dance è la sua ultima apparizione nei panni dell’antieroe in queste avventure da solista. Ma i fan della Marvel sperano di vederlo alleato con Tom Holland nel MCU. Secondo, gli piacerebbe ancora. Ma non gli è ancora stata consegnata una sceneggiatura per-Man 4. Quindi, sembra che per ora non faccia parte dei piani. Questo non significa però che le cose non possano cambiare nel corso della produzione. Tutti ricordano che Andrew Garfield ha negato con veemenza il suo coinvolgimento in-Man: No Way Home.