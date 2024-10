Ilgiorno.it - Teatro antico. Un ciclo di conferenze

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Conversazioni sul, aspettando la rifunzionalizzazione delromano di Brescia. In vista di vedere gli esiti del progetto affidato allo studio David Chipperfield Architects, premio Pritzker 2023, Fondazione Brescia Musei propone undi conversazioni su letteratura, archeologica e architettura, “Intorno alromano“, grazie al contributo di Regione Lombardia a valere sul bando Avviso Unico 2024 dedicato ai siti UNESCO, in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica –delegazione di Brescia, l’Associazione Certamen Brixense e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Brescia. Otto gli appuntamenti in programma, a partire da domani fino al prossimo 25 gennaio, divisi in due moduli.