Sicurezza contro le rapine: farmacisti e tabaccai incontrano le forze dell’ordine in Prefettura (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRappresenta il seguito rispetto al protocollo d’intesa siglato a febbraio, l’incontro, con finalità informative e formative che, nel pomeriggio di oggi, è stato organizzato dal prefetto di Salerno Francesco Esposito con i vertici delle forze dell’ordine (questore Conticchio, il comandante dei carabinieri Melchiorre ed i comandanti delle Compagnia compagnia di Amalfi, Bonsignore, del reparto territoriale di Nocera Inferiore, Albanese, della Compagnia di Mercato San Severino, Santarpia e radiomobile di Salerno Girardo ). Presente una nutrita delegazione di farmacisti e tabaccai per capire come gestire le emergenze (tra furti e rapine) e sugli eventuali deterrenti per far sì che si possa affrontare al meglio la microcriminalità sul territorio salernitano e di tutta la provincia. Anteprima24.it - Sicurezza contro le rapine: farmacisti e tabaccai incontrano le forze dell’ordine in Prefettura Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRappresenta il seguito rispetto al protocollo d’intesa siglato a febbraio, l’in, con finalità informative e formative che, nel pomeriggio di oggi, è stato organizzato dal prefetto di Salerno Francesco Esposito con i vertici delle(questore Conticchio, il comandante dei carabinieri Melchiorre ed i comandanti delle Compagnia compagnia di Amalfi, Bonsignore, del reparto territoriale di Nocera Inferiore, Albanese, della Compagnia di Mercato San Severino, Santarpia e radiomobile di Salerno Girardo ). Presente una nutrita delegazione diper capire come gestire le emergenze (tra furti e) e sugli eventuali deterrenti per far sì che si possa affrontare al meglio la microcriminalità sul territorio salernitano e di tutta la provincia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Allarme attacco contro israeliani in Sri Lanka, 'lasciare area' - Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! (giornaledibrescia.it)

Buddy, il barboncino che lotta contro il contrabbando - L'animale in azione per la prima volta alla frontiera sud. Negli ultimi anni, il contrabbando di sigarette è in crescita. (tio.ch)

Buddy, il barboncino ticinese che lotta contro il contrabbando - L'animale in azione per la prima volta alla frontiera sud. Negli ultimi anni, il contrabbando di sigarette è in crescita. (tio.ch)