Sergio Mattarella visita l’Anica: un evento storico per il cinema italiano (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’Anica il 22 ottobre segna un momento significativo nella storia della cultura cinematografica italiana. Questo evento non solo evidenzia l’importanza del settore, ma rappresenta anche un riconoscimento ufficiale del valore del cinema come forma d’arte e come industria nazionale. Durante la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che ha registrato oltre cinque milioni di spettatori, Mattarella ha avuto l’opportunità di incontrare figure di spicco dell’industria, inclusi vincitori di premi Oscar. Gaeta.it - Sergio Mattarella visita l’Anica: un evento storico per il cinema italiano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladel presidente della Repubblica,, alil 22 ottobre segna un momento significativo nella storia della culturatografica italiana. Questonon solo evidenzia l’importanza del settore, ma rappresenta anche un riconoscimento ufficiale del valore delcome forma d’arte e come industria nazionale. Durante la proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, che ha registrato oltre cinque milioni di spettatori,ha avuto l’opportunità di incontrare figure di spicco dell’industria, inclusi vincitori di premi Oscar.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sergio Mattarella non ha detto «non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo» - Il 15 ottobre 2024 è stata condivisa su X la foto del presidente della Repubblica Sergio Mattarella accompagnata da una presunta sua citazione: «non s’invochi il genocidio per fermare il sionismo». La parola genocidio indica l’insieme dei ... (Facta.news)

Bari : il presidente della Repubblica all’inaugurazione del festival delle Regioni VIDEO Cerimonia in teatro con Sergio Mattarella - Nella foto tratta dal sito della presidenza della Repubblica il capo dello Stato nel teatro Piccinni. Inaugurato a Bari il festival delle Regioni, terza edizione. L'articolo Bari: il presidente della Repubblica all’inaugurazione del ... (Noinotizie.it)

Papa Francesco celebra la canonizzazione di quattordici nuovi santi alla presenza di Sergio Mattarella - Facebook WhatsApp Twitter In un evento di grande significato spirituale e sociale, Papa Francesco ha presieduto la messa e la cerimonia di canonizzazione di quattordici nuovi santi in Piazza San Pietro. La celebrazione ha visto la ... (Gaeta.it)