Ilgiornale.it - Romito e Crippa in cima all’Italia

Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sono lo chef di Reale a Castel di Sangro e quello di Piazza Duomo ad Alba i primi in classifica tra le 52 “Tre Forchette” della nuova guida Ristoranti d’Italia 2025 del Gambero Rosso, presentata nei giorni scorsi a Roma. Un volume rinnovato che cambia linguaggio per raccontare un mondo in continua trasformazione. Con un’attenzione particolare all’avanguardia e al rapporto qualità/prezzo