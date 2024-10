Prato, ritorno alla vittoria: il San Marino crolla 3-0 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) San Marino, 23 ottobre 2024 - Il Prato torna alla vittoria. Dopo un mese e mezzo dall'ultima e unica volta in questa stagione, i biancazzurri festeggiano di nuovo un successo, il primo dell'era Marco Mariotti. Nel turno infrasettimanale del girone D di serie D (valevole per l'ottava giornata), i lanieri passano con un netto 3-0 allo stadio Acquaviva, casa del Victor San Marino. Giusti e Remedi indirizzano il match nei primi 18 minuti, poi ci pensa Barbuti nella ripresa a chiudere definitivamente i conti e a mettere ko gli avversari, rimasti nel frattempo in 10 per l'espulsione di Pasa. Con questa affermazione il Prato sale a quota 9 punti in classifica. La cronaca I cambi annunciati in sede di presentazione da mister Mariotti riguardano l'attacco: rispetto alla sfida con la Pistoiese partono dall'inizio Magazzù e Moreo. Sport.quotidiano.net - Prato, ritorno alla vittoria: il San Marino crolla 3-0 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) San, 23 ottobre 2024 - Iltorna. Dopo un mese e mezzo dall'ultima e unica volta in questa stagione, i biancazzurri festeggiano di nuovo un successo, il primo dell'era Marco Mariotti. Nel turno infrasettimanale del girone D di serie D (valevole per l'ottava giornata), i lanieri passano con un netto 3-0 allo stadio Acquaviva, casa del Victor San. Giusti e Remedi indirizzano il match nei primi 18 minuti, poi ci pensa Barbuti nella ripresa a chiudere definitivamente i conti e a mettere ko gli avversari, rimasti nel frattempo in 10 per l'espulsione di Pasa. Con questa affermazione ilsale a quota 9 punti in classifica. La cronaca I cambi annunciati in sede di presentazione da mister Mariotti riguardano l'attacco: rispettosfida con la Pistoiese partono dall'inizio Magazzù e Moreo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Prato, ritorno alla vittoria: il San Marino crolla 3-0 - San Marino, 23 ottobre 2024 - Il Prato torna alla vittoria. Dopo un mese e mezzo dall'ultima e unica volta in questa stagione, i biancazzurri festeggiano di nuovo un successo, il primo dell'era Marco ... (msn.com)

Terzo derby d’Italia per Guida. Con lui Juve e Inter hanno fatto 15! - Quello di domenica pomeriggio sarà il terzo derby d’Italia in Serie A per l’arbitro Marco Guida. Il primo alla Scala del calcio per il fischietto della Sezione AIA di Torre Annunziata. Perché i 2 prec ... (informazione.it)

Di Domenico presenta lo Young Boys: "Inzaghi non lo sottovaluti. Qui cadute Juve e Napoli" - Esclusiva TMW Di Domenico presenta lo Young Boys: 'Inzaghi non lo sottovaluti. Qui cadute Juve e Napoli' L'Inter è pronta all'esordio in quel di Berna, sul complicato campo sintetico del Wankdorf Stad ... (informazione.it)