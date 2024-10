Biccy.it - Mirco di Temptation Island prende in giro Giulia, poi cancella tutto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)sono usciti separati dae lui ora si è fidanzato con la tentatrice Alessia. Questo, ovviamente,lo ha scoperto dopo la trasmissione, dato che non sapeva chefosse interessato a conoscere Alessia anche lontano dalle telecamere. “Non ho voluto vedereper una settimana poi ci siamo visti e lui mi ha detto che sentiva un vuoto” – ha dichiaratoa Filippo Bisciglia – “Invece poi ho saputo che già frequentava un’altra ragazza. Io mi aspettavo più chiarezza, volevo che mi dicesse la verità perché me lo meritavo anche dopo nove anni.” E subito dopo ha confessato di provare ancora dei sentimenti per lui: “Io ho provato a recuperare il rapporto e volevo fargli capire i miei sentimenti. Io lo amo ancora non può finire l’amore in un mese.”ha anche rivelato come sta adesso: “Oggi dentro di me io sento solo un vuoto.